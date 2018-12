Daniel Ramos: «Fernando Andrade pode render mais por dentro»

Daniel Ramos conhece bem Fernando Andrade e esta época até já o defrontou por duas vezes, quando treinava o Chaves. Numa delas perdeu e o golo foi marcado pelo brasileiro. O técnico, de 48 anos, vê nele um jogador com talento, margem de progressão, "bem visto em todos os grupos de trabalho e uma ótima pessoa".

"É um jogador forte em mais do que um momento. Tem capacidade com a bola no pé no um contra um ou na profundidade. Sente-se bem a jogar em qualquer um dos corredores laterais e mesmo não sendo um driblador tira partido da sua espontaneidade para provocar desequilíbrios", revelou Daniel Ramos, em conversa com Record, entendendo, no entanto, que o brasileiro rende mais numa posição mais adiantada do terreno.

"Na época passada jogava na frente com o Santana e fez um ótimo campeonato. Acho que pode render mais a jogar por dentro, porque é bom na finalização. Parece-me um jogador muito útil em qualquer plantel", considerou o técnico português, destacando a força de Fernando Andrade com o pé direito. "Está em alta e considero que tem condições para ir mais além, vejo-o como um dos bons valores no futebol português", acrescentou.