Danilo a correr para o Sp. Braga

Boas notícias para Sérgio Conceição na véspera da final da Allianz Cup na qual o FC Porto vai defrontar o Sp. Braga (amanhã, 19H45, no Estádio Municipal de Braga): nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, Danilo esteve a treinar no relvado, aparentemente sem limitações no joelho direito. O capitão fez todos os exercícios sem problemas.





Pepe e Zé Luís estiveram no relvado, mas apenas para uma praxe de aniversário a Zé Luís, que hoje celebra 29 anos.Nakajima, que sofreu um hematoma na perna direita na partida em Moreira de Cónegos, continua de fora.