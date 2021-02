Danilo: a tristeza de não ver o Dragão cheio e uma mensagem aos adeptos do FC Porto

Danilo passou quatro temporadas ao serviço do FC Porto e, esta quarta-feira, irá ter a oportunidade de se reencontrar com o antigo clube, desta feita ao serviço das Juventus. O lateral brasileiro confessa que ainda se lembra de tudo o que viveu de dragão ao peito juntamente com o companheiro Alex Sandro e que, por essa razão, este será um jogo muito especial.





"Lembro-me de tudo. E acho que o Alex também. O Porto foi um período no qual realmente crescemos muito como jogadores e como homens. Passámos por mudanças nas nossas vidas, viemos para outro país e lidámos com mudanças pessoais. Passámos muitas tardes e noites juntos durante os estágios. O engraçado é que ainda hoje nos sentamos a falar e o fazemos sobre os mesmos assuntos", disse, em declarações à UEFA, na antevisão ao duelo da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.No regresso ao Dragão, Danilo não terá a oportunidade de rever os adeptos portistas, uma vez que o jogo será à porta fechada. Um aspeto que, revela, o entristece."Infelizmente, não teremos adeptos e eu faria qualquer coisa para ter um Dragão cheio, apesar de saber que dá uma grande força aos jogadores do FC Porto o facto de os adeptos os apoiarem durante os 90 minutos. Seria mais difícil para nós como visitantes, mas faria tudo para ter um Dragão cheio, pois vivi grandes momentos lá e fui muito feliz naquele estádio. Também tive momentos tristes, que me ajudaram a crescer. Vai ser especial", partilhou.E por não ter a chance de se encontrar com os adeptos, Danilo fez questão de deixar-lhes uma mensagem: "A única mensagem que gostaria de partilhar é que ainda não digeri totalmente o facto de ir defrontar o Porto. Desde que saí, o Porto é o meu clube, aquele que apoio pessoalmente. Por isso, esta situação é realmente algo que ainda não interiorizei. No entanto, espero que este seja um jogo especial, um jogo muito disputado e, esperemos, agradável para quem o ver. E espero que, no final, a Juventus leve vantagem. As pessoas dizem que só se pode evoluir a jogar contra os melhores", concluiu.