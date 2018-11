Danilo: «Acabámos por conseguir desinibir-nos»

Danilo Pereira, médio do FC Porto, analisou a partida com o Schalke 04 admitindo que os dragões não entraram bem mas salientando que deram depois a volta à questão de forma categórica."Já se adivinhava a entrada do Schalke 04 no jogo. Sabemos bem que esta equipa tem muita intensidade, pressiona muito forte no início da construção, mas acabámos por conseguir desinibir-nos, ficarmos mais tranquilos com bola e controlar o jogo. Não digo que esta tenha sido a nossa melhor exibição esta época porque vimos em crescendo, mas foi muito positivo. A partir da segunda parte começámos a dominar o meio-campo ofensivo e isso fez a diferença. Já sabíamos que estávamos qualificados. Entrámos relaxados nos primeiros minutos e depois é que acordámos para o jogo. Mas saber que estávamos apurados condicionou. Era importante também ganhar em casa", referiu.