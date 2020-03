Danilo agradece a quem tem trabalhado pela comunidade e lembra: «Todos podemos ser heróis»

Muitas têm sido as vozes que se têm erguido para agradecer a todos aqueles que têm lutado incessantemente contra o surto de coronavírus e, desta feita, foi a vez de Danilo Pereira se juntar à corrente de energia positiva.





O médio e capitão do FC Porto gravou um vídeo, entretanto partilhado pelos azuis e brancos, no qual deixou palavras fortes de agradecimento a quem tem "trabalhado em prol da comunidade".Ainda assim, o camisola 22 dos dragões lembrou que, nesta altura, todos podem ser heróis, bastando, para isso, cumprir com as recomendações lançadas pelas autoridades de saúde."Como pai, como filho, como português, queria agradecer a todos os pais e filhos que estão privados de estarem com quem mais gostam e em segurança, a todos os que saem de casa, todos os dias, para trabalhar em prol da comunidade, em todas áreas. É com enorme orgulho que queria agradecer tudo o que têm feito por nós. Nós que estamos em casa, também podemos ser heróis, cumprindo com as regras. Neste momento, todos podemos ser heróis", apontou Danilo.