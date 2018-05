Ao cabo da terceira época no FC Porto, Danilo Pereira ergueu o troféu que mais desejava e isso foi algo de muito especial para o médio, cuja carreira já tinha ficado marcada pela conquista do Europeu pela Seleção Nacional. "Foi o culminar de muito esforço ao longo destes anos no FC Porto. Era o título que ambicionava desde que cheguei aqui", destacou Danilo ao site do FC Porto, revelando a sua "satisfação e orgulho" por ter sido campeão nacional pelos dragões. "Estar na história do clube é gratificante para mim", confessou.