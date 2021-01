Danilo assume: «Foi estranho quando saiu o FC Porto»

O embate entre FC Porto e Juventus, a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, vai ditar um reencontro dos dragões com Danilo e Alex Sandro, laterais que coincidiram nos azuis e brancos e agora estão ao serviço da 'Vecchia Signora'.





Segundo o defesa-direito, este confronto acarreta um misto de sentimentos. "Confesso que foi um pouco estranho e acho que vai ser até ao pontapé inicial. Tive uma história muito boa com o FC Porto. Foram quatro anos e identifiquei-me muito com o clube, com a cidade. Eu também tenho uma casa lá", lembrou.A título individual, Danilo considera que vai reencontrar os dragões naquele que é o seu melhor momento da carreira desde que saiu, precisamente, do Porto. "Acho que depois da minha saída do Porto, este é o momento em que estou a ter mais continuidade. E é isso que sempre procurei. Estou feliz por este momento pessoal, que certamente é um dos melhores da minha carreira, e por poder vivê-lo aqui, porque é um clube com o qual me identifico desde o início", referiu.Na 'Vecchia Signora', Danilo tem privado com Cristiano Ronaldo. E até houve uma conversa em especial com o craque português que guardou na memória. "Procuro curtir o momento com esse tipo de jogadores, com esse tipo de pessoas, porque é imenso. Não terei outras oportunidades, então procuro aproveitar os momentos que tenho com ele. Procuro aprender tudo que posso e ser uma motivação, pois ele pode ajudar-nos muito. Como adepto de futebol, sempre quero vê-lo fazer grandes coisas porque para mim é um orgulho poder ver tudo o que ele faz, bater palmas e ser parceiro dele. É uma pessoa que tem que fazer algo diferente para ficar no topo por tantos anos. Por exemplo, durante os jogos ele acertava um carrinho ou desarme um pouco mais agressivo e perguntava-me: 'Gostaste? ". Eu respondi:" Cuidado para não te aleijares, não estás habituado a isso. Deixe isso para nós", atirou.