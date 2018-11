Danilo: «Conseguimos controlar as operações»

Titular no meio campo do FC Porto, o internacional português Danilo destacou a importância do triunfo diante do Lokomotiv Moscovo , mas considerou que o resultado ante os russos não é decisivo na luta pelo acesso aos 'oitavos'."É um passo muito importante para as nossas aspirações, mas ainda não decisivo. Estamos próximos de conseguir o apuramento", disse o médio, à Eleven Sports."Estava a faltar um pouco de organização defensiva nas transições. Estávamos a deixar muitos adversários soltos e isso permitiu que o Lokomotiv conseguisse criar varias ocasiões de perigo. O campo não estava muito fácil, mas conseguimos controlar as operações."