Danilo: «Conseguimos dar aquele clique e mostrar uma grande força»

Danilo Pereira garante que a vitória que o FC Porto alcançou na Luz () dá uma "força anímica" grande à equipa, mas "não muda nada". O médio assinalou ainda a grande mudança que o plantel azul e branco sofreu, falando também das semanas anteriores."Esta vitória não muda nada. Dá uma força anímica grande, como é óbvio. Vir aqui ganhar não é fácil, mas tínhamos a consciência de que podíamos condicionar o jogo do Benfica e conseguimos. Saímos com uma vitória e era importante que isso acontecesse.A equipa vem de uma grande mudança, muitos jogadores importantes saíram e vieram outros novos, é difícil haver entrosamento naquilo que é a Liga portuguesa. É normal que essa adaptação seja um pouco mais difícil, mas são jogadores com grande qualidade e que a qualquer momento podiam estar entrosados com a equipa, que foi o que aconteceu. Já estão mais ambientados no futebol português e na realidade do FC Porto. Essa mudança é que é importante. Agora conseguimos dar aquele ?clique' e mostrar uma grande força.Foram as semanas mais difíceis desde que cheguei ao FC Porto. Não é preciso esconder nada, também não nos pouparam em nada na comunicação social, mas temos de saber conviver com isso e seguir em frente", disse na zona mista do estádio da Luz.