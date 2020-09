Danilo cumpriu frente ao Sp. Braga o jogo 200 pelo FC Porto

Danilo Pereira cumpriu, no último domingo, na receção ao Sporting de Braga, encontro que terminou com um triunfo dos dragões por 3-1, o jogo número 200 com a camisola do FC Porto. A marca redonda do capitão foi esta segunda-feira assinalada pelo clube, através das redes sociais.





Contratado ao Marítimo em 2015, o médio internacional português estreou-se com a camisola azul e branca com uma vitória por 3-0 diante do Vitória de Guimarães, no arranque da temporada 2015/16. Até ao momento, o camisola '22' dos dragões já marcou 24 golos.