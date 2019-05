Danilo e a final da Taça de Portugal: «Queremos proporcionar um dia especial e ganhar»

Danilo Pereira não antevê outro cenário para a final da Taça de Portugal que não seja a vitória do FC Porto, até porque a vontade da equipa passa por proporcionar aos adeptos "um dia especial" e garantir "mais um título para o clube"."É muito importante porque podemos ganhar mais um título e é uma taça que todos querem ganhar, pelo significado, pelo histórico. É um dia diferente para todos os adeptos e queremos proporcionar esse dia especial, ganhando a taça para o nosso clube", começou por dizer o médio, em declarações aos meios oficiais dos dragões.Do outro lado, Danilo reconhece que estará um adversário difícil, mas a ambição é vencer e desempatar o número de taças conquistadas a favor do FC Porto."Vamos dar o máximo para desempatar para o nosso lado este clássico. Vamos para o jamor sabendo que o adversário é muito compentente, mas vamos fazer o nosso jogo e ganhar", sublinhou.Questionado sobre o facto de a final ser disputada perto do local onde cresceu, o médio não escondeu que isso será importante, até pelo facto de poder ter o apoio da família e dos amigos."É ali perto do sítio onde cresci, sem dúvida que vou ter apoio e isso é sempre importante para mim, já que aqui no norte é mais difícil ter esse apoio. E espero que corra tudo bem para o nosso lado e que possa proporcionar um bom dia", concluiu.