Danilo e Aboubakar evoluem para treino integrado condicionado

Danilo e Aboubakar ficaram mais perto do regresso ao ativo, esta segunda-feira, ao treinarem integrados com o restante plantel do FC Porto, ainda que com algumas limitações.





Os dois jogadores deram um passo em frente rumo ao pleno, depois de fazerem treino condicionado e trabalho de ginásio ao longo das últimas sessões dos azuis e brancos.Em vésperas de jogo com o Ac. Viseu, a contar para a Taça de Portugal, o médio e o avançado podem vir a ser chamados pelo técnico.Pepe, em contrapartida, continua de fora, a realizar tratamento a uma mialgia de esforço na perna esquerda.