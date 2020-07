Danilo: «É muito bom ser campeão, falta o público, mas sabemos que estão felizes em casa»

Depois de uma hora de jogo sem golos - pelos menos válidos -, foi a vez de Danilo abrir o marcador do clássico entre FC Porto e Sporting, a contar para a 32.ª jornada da Liga NOS, um golo que viria a ser fundamental para a conquista do 29.º título de campeão nacional dos dragões.





No final do encontro, o internacional português não escondeu a felicidade pelo momento realçando o facto dos adeptos da equipa não estarem presentes na festa que tem lugar no interior do estádio do Dragão, devido à pandemia de Covid-19 e das restrições impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que afastam o público dos recintos desportivos."Estava a espera disto há muito tempo, tive o prazer de marcar este golo, uma sensação inesquecível. É muito bom ser campeão, falta o público, mas sabemos que estão felizes em casa, Estamos todos juntos. Não foi fácil, já sabíamos. O que nos fez ganhar, foi a união do grupo e por mais que falam que as coisas não estão bem, este grupo está sempre unido e sempre estivemos conscientes que este momento ia chegar", começou por referir o médio dos azuis e brancos."Não foi uma época consistente para mim, tenho a noção disso, mas tenho muita confiança em mim e sabia que este momento ia chegar. Obrigado a este grupo que sempre esteve comigo. As equipas estão cada vez mais preparadas para defrontar os grandes, o campeonato é cada vez mais difícil. Sempre estive calmo, apesar das críticas, por vezes injustas. Sabem o que eu passei…""A sensação de ser campeão é sempre boa, falta o público, dava mais emoção à conquista, mas sei que estão lá fora e em casa a assistir. Sempre sentimos o apoio deles."Festejos dos adeptos"Os festejos? Eles sabem que atravessamos um momento difícil. Tiveram um bom comportamento no S. João e vão ter agora também. É um momento em que devemos ter precauções e os adeptos vão tê-las", finalizou.