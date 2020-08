Danilo e o arranque do campeão: «O estatuto é diferente, a exigência também»

O FC Porto deu esta segunda-feira o pontapé de saída na nova época, com o arranque dos treinos no Olival. Danilo Pereira deu a voz ao balneário do campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em 2019/20, relembrando que essas conquistas já fazem parte do passado e, em 2020/21, há novos objetivos pela frente.





"É sempre bom voltar. Como é óbvio, o primeiro dia, com exames e alguns testes físicos, não foi fácil de todo. Mas é bom regressar a este ambiente e reforçar, também, que somos os campeões em título e temos de nos esforçar mais para conseguir manter esse estatuto. Ainda estamos no começo, mas queremos acabar a época da forma como acabámos esta", frisou o capitão portista, completando: "O estatuto é diferente, a exigência também é diferente. Para além de fazermos a dobradinha, já nos exigem mais títulos, por isso não há que baixar nada nem deixar nada para trás. Há que continuar a trabalhar, como sempre fizemos, para termos mais alegrias."Os primeiros dias da pré-época são sempre duros para quem vem de férias, sobretudo quando se tem pela frente um treinador super exigente como Sérgio Conceição. "Custa sempre. Acho que o primeiro dia, falando por mim, custa sempre. Sou um jogador possante, que precisa de mais treinos para adquirir a forma física e a mim custa-me sempre. Mas já estamos habituados à exigência do nosso mister. Já sabíamos que ia ser assim e também estamos preparados para isso", referiu Danilo Pereira, ciente da importância que tem no grupo enquanto capitão, mais ainda nesta fase, em que há reforços para integrar."É sempre importante o capitão nesse sentido. Porque os jogadores que chegam aqui, chegam a um ambiente diferente, a um clube de maior exigência. Falando dos dois reforços que temos agora aqui, é determinante passar-lhes a importância do que é representar a camisola do FC Porto, não esquecendo a cidade do Porto, que tem adeptos muito rigorosos e dedicados. É sempre importante transmitir esses sentimentos", sublinhou o internacional português, deixando a última palavra para os adeptos."A mensagem que quero deixar é que nos apoiem, como sempre. Vamos ter momentos bons, momentos maus, mas vamos precisar sempre da ajuda de toda a gente. A relação entre os adeptos, equipa técnica e jogadores vai ser fundamental, assim como foi fundamental no ano passado, apesar da situação que vivemos neste momento. Foi muito importante aquilo que nós sentimos nos últimos jogos, nos jogos mais decisivos, o apoio incondicional do público vai ser muito importante", anotou Danilo, em declarações aos meios do clube.