Danilo e o duelo com Bruno Fernandes: «Cabe-me a mim limitar as ações dele"

Bruno Fernandes é um nome incontornável no Sporting e Danilo Pereira não esconde que parte do sucesso para o jogo de sábado passa por anular as ações do capitão leonino."Sabemos que o Bruno é um grande jogador e cabe-me a mim contrariá-lo e limitar as ações dele. O Bruno é um jogador que participa em todos os momentos do jogo do Sporting", começou por dizer, garantindo, ainda assim, que o jogo não vai ser "só focado em dois jogadores"."Há demasiados duelos, não vai ser só focado em dois jogadores, mas como já disse o Bruno é uma das peças fundamentais do desenho ofensivo do Sporting e será por aí que tentaremos limitar as suas ações", apontou.