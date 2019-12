Danilo e o golo da Belenenses SAD: «Mão no meio-campo que não é assinalada»

Desapontado pelo deslize do FC Porto na visita ao reduto da Belenenses SAD , Danilo assumiu ter sido "frustrante" tropeçar diante dos azuis lisboetas, isto numa partida na qual, no seu entender, a formação da casa marcou um golo de forma irregular."É sempre frustrante, como é óbvio, perder pontos desta maneira, mas já sabíamos que seria um jogo difícil, com um adversário complicado e um campo também difícil. A nossa primeira parte até é bem conseguida, apesar do golo que sofremos e da desconcentração nesse momento seguido de uma mão no meio-campo que não é assinalada. No segundo tempo não houve o discernimento necessário para criar mais oportunidades, mas ainda conseguimos criar algumas e o guarda-redes deles esteve muito bem, mas não conseguimos o resultado que queríamos", começou por analisar, à SportTV."Temos muito campeonato pela frente e agora é lutar até à última gota. Ainda faltam muitos jogos e temos de seguir em frente. Temos de dar motivação aos nossos jogadores. Isto dá muita volta, agora estamos a quatro pontos, mas daqui a pouco podemos estar na frente. Resta-nos trabalhar semana a semana que os resultados vão aparecer", finalizou.