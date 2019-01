Danilo: «É sempre importante ganhar distância para os adversários diretos»

Danilo Pereira comentou à Sport TV que a segunda parte diante do Aves foi mais difícil do que a primeira mas referiu que já esperava uma partida complicada no reduto do Aves."Já esperávamos um jogo difícil pelas características do Aves, com muitos duelos e contacto. Felizmente marcámos primeiro, o que já não sucedia série de jogos e depois a coesão foi determinante para estancar a reação do Aves. Foi mais complicado após o intervalo. Controlámos na primeira parte o dominio territorial, mas estivemos bem defensivamente e isso é que importa.""É sempre importante ganhar distância para os adversários diretos, mas estamos focados apenas nos jogos que temos pela frente e é assim que queremos continuar.""Sinto-me bem, vim de uma longa paragem, mas isso não me impediu de estar aqui a disputar estes jogos ao mais alto nível e sinto-me feliz por isso."