Danilo em aprendizagem continua

Um dos fatores que deixou o estatuto de titular de Danilo em xeque aquando do regresso após lesão prendeu-se com a sua capacidade (ou falta dela) para cumprir as funções ofensivas exigidas por Sérgio Conceição. A influência atacante do médio foi uma das preocupações do técnico enquanto Danilo esteve à sua disposição em 2017/18 e esta linha de aprendizagem foi retomada no Olival.Indo ao encontro do gosto técnico, o médio tem intensificado mecanismos de participação na manobra ofensiva, mas a verdade é que há ainda um caminho a percorrer neste parâmetro. O português tem tido uma importância residual no envolvimento atacante dos campeões nacionais, não contando ainda golos, assistências ou passes de rutura que tenham resultado em momentos de festa para os portistas – já viu um golo ser corretamente anulado pelo VAR na vitória por 2-0 sobre o Feirense, à 8ª jornada do campeonato. A aquisição de novas capacidades poderá fazer toda a diferença não só no presente, mas também no futuro de Danilo Pereira.Com Herrera relegado para o banco nas últimas semanas, exceção feita aos jogos da Champions, a braçadeira foi entregue a Danilo. O médio é um dos subcapitães da equipa, juntamente com Felipe e Brahimi, e a confiança técnica e coletiva para o desempenho de tal papel confirma o seu crescente protagonismo. Danilo é conhecido no grupo pela sua insatisfação permanente e altos níveis de exigência, um traço de personalidade que acaba por deixar transparecer nas declarações aos jornalistas.