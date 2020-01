Danilo espreita regresso ao onze frente ao Chaves

Depois de ter falhado o jogo com o Tondela e de ter ficado fora do onze no embate com o Santa Clara, Danilo Pereira pode ser uma das grandes novidades na equipa escalada por Sérgio Conceição para o embate em Chaves.

O capitão do FC Porto esteve a contas com um ligeiro problema físico que o impediu de dar o contributo no duelo com os beirões, mas já somou minutos no confronto com os açorianos, entrando na parte final dessa partida para reforçar o meio-campo e, também, para usufruir de um tempo de jogo que lhe permitisse manter o ritmo competitivo.

Ora, esse dado pode muito bem ser um indício das pretensões de Sérgio Conceição para o embate em Trás-os-Montes, deixando antecipar um possível regresso do camisola 22 a um lugar do miolo que lhe pertenceu em 22 dos 27 jogos realizados pelo FC Porto esta época.