Danilo evolui para treino integrado condicionado na véspera da receção ao Sp. Braga

Danilo foi a grande novidade da sessão de trabalhos do FC Porto realizada na manhã desta segunda-feira, no Olival, na véspera da receção ao Sp. Braga, em partida a contar para a 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal.O médio deu um passo em frente na recuperação à entorse sofrida na partida diante do V. Setúbal e evoluiu de treino condicionado e ginásio para treino integrado condicionado, juntando-se ao programa que Marega iniciou no passado sábado.O médio trabalhou incluído no grupo às ordens de Sérgio Conceição e encetou a fase final da caminhada rumo à plena forma física, estando agora muito próximo de ser integrado na totalidade, o que poderá ser um importante trunfo para o técnico azul e branco no microciclo de jogos que se segue.De fora continua apenas Aboubakar, que trabalhou no ginásio e fez treino condicionado. Jorge, por sua vez, voltou a estar "ausente" para "tratar de assuntos pessoais". O lateral, recorde-se, está na porta de saída do Dragão.