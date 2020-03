Danilo falou na roda final

Danilo Pereira voltou à titularidade no FC Porto, o que não acontecia desde a final da Allianz Cup, no passado dia 25 de janeiro. Foi capitão de equipa e, no final da partida, usou da palavra na roda final. Também Sérgio Conceição falou ao grupo nesse momento.





Diga-se que o encontro não começou sem uma prévia troca de cumprimentos entre os treinadores, que há duas temporadas chegaram a estar de costas voltadas, quando João Henriques comandava o P. Ferreira. Sérgio Conceição deu um abraço ao homólogo e saudou ainda Ukra. Pepe, suplente utilizado nos dragões, também abraçou Ukra.