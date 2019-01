Danilo fez treino condicionado na véspera da final da Allianz Cup

O FC Porto encerrou esta sexta-feira a preparação para a final da Allianz Cup, no sábado, em Braga, frente ao Sporting, numa sessão de trabalho em que Danilo efetuou treino condicionado.Segundo o boletim clínico dos dragões, o internacional português "evoluiu para treino integrado condicionado", o mesmo regime do uruguaio Maxi Pereira e do brasileiro Otávio, enquanto Aboubakar e Marius continuam a recuperar das respetivas lesões.Os azuis e brancos tentam no sábado, pelas 19h45, no Estádio Municipal de Braga, frente ao atual detentor do troféu, o Sporting, vencer pela primeira vez a Taça da Liga, depois de finais perdidas em 2010 e 2013.