Danilo: «Fizemos uma grande época, é inquestionável. Acaba por ser um final desgostoso»

O FC Porto perdeu este sábado a Taça de Portugal frente ao Sporting, nos penáltis, depois de ter conseguido chegar ao empate no último lance do prolongamento. No final, Danilo afirmou ser "inquestionável" a boa época do FC Porto, que acaba com "um final desgostoso"Foi um jogo bem disputado, estivemos muito em cima do jogo, tivemos ocasiões suficientes para definir melhor e sair com um resultado mais amplo, mas não conseguimos. O Sporting teve as suas ocasiões, criaram algum perigo, mas dominámos o jogo. Infelizmente mais uma vez não conseguimos ganhar o jogo e fomos para os penáltis. É difícil perder assim, mas não há palavras é difícil gerir, mas é assim a vida.Dominámos o jogo na maior parte das ocasiões, na segunda parte eles tiveram a sorte na ocasião do golo. Estávamos desconcentrados e eles foram mortíferos. No prolongamento dominámos por completo, marcámos no ultimo minuto. A compensação foi curta, mas isso não cabe a mim.Não se gere, tem de se soltar a emoção para não ficar guardado dentro de nós. É difícil digerir, mas o futebol é isto. Temos de estar preparados para vencer e para esta situação.É difícil para os adeptos perder tudo este ano. É difícil estar sempre com a equipa, mas para nós também é difícil. Queríamos estar ali a confrontar os adeptos e agradecer o apoio que têm dado. Não é fácil, mas é assim. Agradeço tudo o que nos deram.O futuro não cabe a mim dizer, neste momento, mas agora é ir para a seleção e dar tudo. Sinto-me em casa, já o disse milhares de vezes. Vamos ver o que o futuro nos reserva.Fizemos uma grande época, isso é inquestionável. Acaba por ser um final desgostoso