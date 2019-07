Danilo fora do estágio após desentendimento com Sérgio Conceição

Danilo foi o grande ausente do jogo-treino com o Farense que encerrou o estágio do FC Porto no Algarve. De acordo com os dragões, o capitão "foi autorizado a tratar de assuntos pessoais" e que "a sua ausência estava prevista".Mas a verdade é que esta baixa surge após um desentendimento com Sérgio Conceição.Ao queapurou, o médio e o treinador tiveram uma conversa azeda na segunda-feira, após a tarde livre que Sérgio Conceição concedeu ao plantel. Apesar de alguns jogadores terem tentado acalmar os ânimos, Conceição não perdoou e terá afastado o seu capitão.Confrontada pelo nosso jornal, fonte portista reforçou que a ausência de Danilo se deveu "a assuntos pessoais" e garantiu que o jogador estará amanhã presente no treino que a equipa vai fazer no Olival.