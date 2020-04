Danilo lembra apostas e elege Otávio como o mais chato do grupo

Danilo participou na rubrica "FC Porto em casa" e partilhou algumas histórias do dia a dia do Olival que, muitas vezes, passam longe da vista do comum adepto. Uma delas tinha Otávio como outro protagonista e foi contada após o capitão do FC Porto ser confrontado com uma mensagem do próprio criativo, a perguntar quando este lhe pagava o que lhe devia.





Danilo reagiu com uma gargalhada e aproveitou para contar uma situação caricata que se passou entre ambos, em jeito de brincadeira."Otávio, nem queria responder-te, mas vou ter de responder. As apostas que ele faz, porque é alguém que gosta muito de apostas, passam por tudo o que é possível. Já apostamos no basket, porque temos um cesto no Olival, e ele perdeu. A dada altura, devia-me mil euros e foi perdoado. Eu perdoei-lhe mil euros. Mas depois fizemos um único jogo em que eu perdi e ele estava-me a cobrar esse dinheiro. Não vale a pena discutir essa mensagem", atirou, entre risos, antes de eleger Otávio como o elemento mais "chato" do grupo."O Otávio conta ou não conta? Se o Otávio contar, é o Otávio. Mas o Zé Luís também é chato. E o Casillas também era chato, mas como já não está muito connosco, fica o Otávio. Diferenças? O Otávio já de si é chato. Tudo o que diz e faz é para chatear. O Zé Luís é chato em partes, porque quando menos esperas ele chateia. O Iker é um chato que é mais para chamar a atenção. Dessa parte eu gosto mais", acrescentou, sorridente.