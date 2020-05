Danilo: «Nunca me tinha passado pela cabeça ser capitão do FC Porto»

Foi a 2 de dezembro de 2015 que Danilo Pereira anotou o primeiro golo com a camisola do FC Porto, num jogo frente ao União da Madeira, realizado na Choupana. De lá para cá, o médio acentuou a sua preponderância no seio do emblema azul e branco e somou vários momentos áureos, como, por exemplo, tornar-se capitão de equipa no início desta época.





Um passo de gigante que, em 2015, Danilo não perspetivava. "[O primeiro golo] Foi uma sensação de gratidão. Nessa altura, nunca me tinha passado pela cabeça ser capitão. A única preocupação que tinha era de ser uma referência do clube. Já estava em busca desse golo há algum tempo e quando consegui a primeira preocupação foi agradecer e acabei por me emocionar. Foi um golo especial", confidenciou, num vídeo partilhado nas redes sociais do FC Porto.