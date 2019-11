Danilo ofereceu camisola de Portugal a Alex Telles

Alex Telles partilhou, este sábado, uma fotografia que tirou no momento em que Danilo Pereira, capitão do FC Porto, lhe ofereceu uma camisola da seleção portuguesa. O médio, que enverga o número 13 em Portugal, não esqueceu o dono do número no reino do Dragão, o lateral brasileiro, e entregou-lhe uma camisola sua com o seu nome escrito e, claro está, com o "13" nas costas.



Um episódio que Alex Telles tornou público nas redes sociais, meio através do qual aproveitou para deixar uma mensagem de agradecimento a Danilo.





"Muito obrigado pela camisola meu irmão. Vou guardar com muito carinho. Esse número é especial", escreveu.