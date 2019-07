Danilo: «Os novos jogadores estão num grupo cheio de boas pessoas e assim fica mais fácil»

No rescaldo da, Danilo enalteceu a exibição da equipa frente a um adversário que "criou dificuldades" aos dragões."Foi um jogo difícil contra uma boa equipa, muito coesa, troca bem a bola e tem muita qualidade. Estivemos bem a nível físico e anímico. Defrontámos uma equipa que nos deu muitas dificuldades, mas reagimos bem e é importante nesta pré-época demonstrar esta reação. Não estávamos à espera do golo que sofremos, numa boa jogada do Betis, mas reagimos e empatámos. Depois acabámos por vencer nos penáltis", começou por dizer.O internacional português também falou da adaptação dos novos jogadores dos azuis e brancos, dizendo que fica mais fácil quando o grupo é forte."Os novos jogadores estão num grupo cheio de boas pessoas e assim a integração fica mais fácil. Pretendemos que a adaptação seja o mais tranquila possível", referiu.Por fim, o médio ficou satisfeito pelo triunfo no desempate por penáltis, lembrando que o FC Porto perdeu duas Taças na época anterior dessa forma."Quebrámos o enguiço dos penáltis e vamos continuar a trabalhar para não perdermos mais nos penáltis", garantiu.