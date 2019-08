Danilo passa do onze para a bancada

A ausência de Danilo é a principal nota de destaque da ficha de jogo do FC Porto para o duelo desta tarde diante do Gil Vicente. Titular a meio da semana frente ao Krasnodar, numa partida na qual completou os 90 minutos, o internacional português passa diretamente do onze para a bancada, ficando assim de fora das opções de Sérgio Conceição para este arranque de Liga NOS.





Desconhece-se as razões que terão levado à ausência do médio nos dragões, até porque no boletim clínico apenas constavam os nomes de Diogo Costa e Loum.