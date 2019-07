Danilo Pereira: «Com Sérgio Conceição temos feito pré-épocas muito boas»

Danilo Pereira está de regresso ao Olival, depois de uns dias extra de descanso na sequência da sua participação na fase final da Liga das Nações. O médio iniciou, esta quarta-feira, os trabalhos de pré-temporada, mostrando-se confiante de que o grupo estará preparado para os primeiros desafios oficiais da temporada."Desde a chegada do Sérgio Conceição que temos vindo a fazer pré-épocas muito boas, a nível físico e mental. Esta pré-época não vai fugir a essa linha. Temos de estar bem preparados para aquilo que se avizinha. Com este espírito e com este querer vamos chegar lá bem", afirmou Danilo, em declarações reproduzidas pelo site do FC Porto. Recorde-se que os dragões vão disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, sendo que a primeira mão será realizada a 6 ou 7 de agosto, dentro de pouco mais de um mês."Depois de dois dias de descanso a mais em relação aos meus companheiros, é sempre bom reentrar neste grupo. As sensações são boas, encontrei um grupo muito motivado, com muitas caras novas, da formação, o que também é muito importante. Agora é hora de trabalhar, porque em breve já teremos competições muito importantes para disputar", apontou o internacional português, de 27 anos.Danilo parte para a quinta temporada seguida ao serviço do FC Porto. "Responsabilidade tenho sempre. Sei da minha importância no grupo de trabalho e tento sempre ajudar os que chegam, os mais novos, como acontece nesta altura em que temos muitos jogadores da formação. A responsabilidade é essa, a de integrar melhor aqueles que chegam, não só a minha mas a de todos os outros jogadores", acrescentou Danilo.O jogador deixou ainda uma mensagem de ambição, dirigida aos adeptos portistas. "Temos muita ambição para podermos estar bem preparados para o que se avizinha. Todos juntos conseguimos chegar sempre mais longe e é isso que espero dos adeptos: que confiem em nós e que nos deem essa força", concluiu Danilo Pereira.