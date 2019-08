Danilo Pereira: «Dá-se valor a mais ao que vem do exterior do que ao que interessa»

Feliz por sair da Luz com uma "vitória muito importante", Danilo assegurou que "internamente nada muda" com o triunfo, dando conta de que, na sua visão, o crescimento da equipa está a decorrer naturalmente.

"A equipa vem de uma grande mudança, com vários jogadores importantes a sair e novos elementos a entrar. É normal que a adaptação seja mais difícil, mas os nossos reforços são jogadores de grande qualidade e já estão mais ambientados ao futebol português e ao FC Porto. Agora conseguimos dar aquele clique", afirmou, deixando depois um reparo nas redes sociais.

"Não somos melhores nem piores do que há duas semanas. O jogador portista e o clube têm de ser mais valorizados em todo o contexto. Valorizados entre nós, portistas, pois dá-se valor a mais ao que vem do exterior do que ao que interessa, que é vencermos todos juntos", apontou.





O abraço entre Lage e Conceição, a euforia portista e a desilusão benfiquista: as imagens do clássico