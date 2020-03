Danilo Pereira: «Duras do míster? Não, até já mandou um áudio a dizer que tem orgulho»

Em fase de quarentena e longe dos holofotes do relvado, Danilo Pereira abriu um pouco o jogo sobre a forma como ele, em específico, e o plantel do FC Porto, no geral, estão a viver este momento conturbado.





Em entrevista à Tribuna Expresso, o capitão dos dragões explicou um pouco daquilo que é a sua rotina hoje em dia, partilhando, inclusive, outros detalhes destas últimas semanas, entre os quais uma mensagem enviada por Sérgio Conceição para todo o grupo."Temos mantido sempre contato com o treinador, staff técnico mas não só. Mantemos contacto com todo o departamento de saúde, que é muito importante também. Trabalhamos todos em conjunto para que estejamos bem física e mentalmente quando a competição puder ser retomada. Temos feitos os nossos treinos em casa, com um plano físico e alimentar que nos chegam diariamente. Temos, e cumprimos, horários específicos para tudo. Duras do Mister? (sorriso) Não… aliás antes pelo contrário. O nosso treinador até já fez questão de nos mandar uma mensagem áudio no grupo, mostrando a sua satisfação pela semana de trabalho e foi gratificante para todos ouvir dizer que sentia orgulho em todos nós", adiantou o médio.