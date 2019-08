Danilo Pereira e a polémica com Conceição: «Não há nada para esclarecer»

Danilo Pereira não quis tecer qualquer comentário ao caso que aconteceu entre si e Sérgio Conceição no estágio do Algarve, que acabou por ditar o afastamento do capitão dos dragões do restante grupo.O médio garantiu não haver nada para dizer sobre esse assunto e referiu que o que aconteceu pertence ao foro interno do clube."Não há nada que esclarecer, não temos que esclarecer nada, o que aconteceu está entre nós e não há nada para esclarecer", apontou Danilo, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Krasnodar