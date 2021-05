Danilo Pereira e Vitinha podem render 36 milhões de euros ao FC Porto

O administrador da SAD do FC Porto, Fernando Gomes, está convicto de que as vendas de Danilo Pereira ao Paris Saint-Germain e de Vitinha ao Wolverhampton vão mesmo avançar, garantindo ao FC Porto um encaixe total de 36 milhões de euros. Trata-se de um valor considerável que liberta as contas da sociedade da pressão de vender.





Fernando Gomes lembrou ainda que, para a opção de compra de Danilo ser exercida automaticamente, por 16 milhões de euros, o PSG tem de terminar a Ligue 1 num dos dois primeiros lugares da tabela. E, depois, revelou que para a de Vitinha ser igualmente exercida, no caso por 20 milhões de euros, era necessário que o Wolverhampton conseguisse alcançar a permanência na Premier League, o que já foi alcançado.Posto isto, Pinto da Costa acrescentou sobre a próxima época: "Já está a ser pensada, naturalmente. Tira-nos a pressão, para além dos dois jogadores já falados (Danilo e Vitinha), de estar com a necessidade de ceder qualquer outro jogador que não queiramos ceder".