Danilo Pereira: «Entrámos a medo»

Danilo Pereira admitiu que o FC Porto entrou "a medo" no jogo e que isso permitiu ao Portimonense colocar-se na frente do marcador. No entanto, o médio portista destacou a capacidade da equipa para dar a volta, terminando assim com uma goleada ( 4-1 )."Foi um jogo complicado. O Portimonense esteve bem organizado e a sair bem nas transições. Entrámos a medo e depois de sofrer um golo assumimos a partida até ao empate. Após o descanso fomos mais incisivos e mais acutilantes. Faltou intensidade no início e isso permitiu ao Portimonense chegar ao ataque. Corrigimos os erros ao intervalo e definimos o resultado", começou por dizer o internacional português à Sport TV.O FC Porto ganhou todos os encontros depois da derrota na Luz com o Benfica, algo que Danilo fez questão de salientar. "As 11 vitórias foram duras. É tudo muito competitivo. As equipas conhecem-se muito bem e isso leva-nos a ter de procurar outras armas", referiu, escusando-se a revelar o que disse na habitual roda final do plantel no relvado: "Passar um pouco mais de emoção, mas não se deve partilhar."