Danilo Pereira: «Estamos juntos e vamos remar todos para o mesmo lado»

Ao cabo de duas semanas de preparação com vista à nova época, Danilo Pereira fez um balanço positivo ao espírito vivido dentro do grupo e à forma como o mesmo tem trabalhado para estar pronto quando a temporada arrancar. O médio, uma das vozes proeminentes do balneário azul e branco, elogiou a atitude do plantel e deixou a garantia de que a união é o sentimento dominante."O balanço é positivo até aqui e temos trabalho muito. Tivemos três jogos, três jogos bons e com bons resultados, o que é sempre importante. A equipa esteve bem e está assimilar bem as ideias do treinador. Apesar do desgaste, temos mostrado muita qualidade. Temos um grupo muito familiar. As pessoas aceitam bem aqueles que vêm de fora ou que vêm da formação. Sabemos integrar bem esses elementos e este ano não foge à regra. Quem vem de fora ou da formação, tem uma excelente mentalidade, e isso facilita a integração", começou por dizer, reiterando o mote "dragões juntos são mais fortes" lançado por Sérgio Conceição."Quando ele diz que os Dragões juntos são mais fortes, não está a falar apenas do grupo de trabalho, mas também dos adeptos, Direção, etc. Está a falar de toda a gente que trabalha no FC Porto e que gosta do FC Porto. Estamos juntos e vamos remar todos para o mesmo lado", garantiu.O regresso de Iván Marcano foi um dos momentos que mais alvoroço causou na segunda semana de trabalhos do FC Porto. Questionado sobre a importância de poder voltar a contar com o central espanhol no grupo, Danilo avalizou o resgate do camisola 5 e afiançou que este regresso vai ser positivo para todo o plantel."Depois de algumas saídas, era importante chegar alguém que já conhecesse os cantos à casa. Tem a experiência suficiente para ser mais um líder. O Marcano reúne todas essas condições, pois é um bom jogador e um bom ser humano. Vai ser muito positivo para nós", concluiu.