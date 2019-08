Danilo Pereira: «Falámos com o Zé Luís e ele falou bem do Krasnodar»

Depois de quatro temporadas na Rússia, ao serviço do Spartak Moscovo, Zé Luís é, naturalmente, o jogador do atual plantel do FC Porto que melhor conhece o Krasnodar, emblema que os dragões defrontam esta quarta-feira, na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Por essa razão, e de acordo com Danilo Pereira, o avançado deu algumas informações ao grupo azul e branco sobre a forma de jogar dos russos, a quem deixou elogios."Falámos acerca disso com o Zé Luis, como ele é um jogador que jogou cá muitos anos conhece bem a equipa e falou bem da equipa. Disse-nos que é uma equipa que joga bom futebol, que gosta de ter a bola, que explora o espaço interior e que é uma equipa difícil de bater. Também por isso estamos preparados. É uma boa equipa, mas também tem fragilidades que têm de ser exploradas", referiu, em conferência de imprensa.