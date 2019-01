Danilo Pereira faz o jogo 150 no campeonato

Este clássico tem um caráter especial para Danilo Pereira, uma vez que cumpre o seu jogo número 150 no campeonato português. Uma trajetória de sucesso que começou a 18 de agosto de 2013, pela mão de Pedro Martins no comando técnico do Marítimo. O médio foi titular frente ao Benfica, nos Barreiros, ajudando à vitória por 2-1. Em duas épocas pelos insulares fez um total de 57 jogos e quatro golos.

No verão de 2015 transferiu-se para o FC Porto para substituir Casemiro, que regressou ao Real Madrid, e começou um ciclo imparável que ainda hoje perdura. Nas quatro temporadas que leva com a camisola dos dragões soma 92 jogos e 11 golos na principal prova do calendário nacional, tornando-se uma escolha habitual de Fernando Santos para a Seleção Nacional, pela qual foi campeão europeu em 2016. Danilo é um dos capitães dos dragões.