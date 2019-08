Danilo Pereira fez tratamento e ginásio no regresso do FC Porto aos treinos

Sérgio Conceição explica ausência de Danilo Sérgio Conceição explica ausência de Danilo

O FC Porto voltou esta manhã aos treinos, na ressaca da derrota em Barcelos, frente ao Gil Vicente, na jornada inaugural da Liga NOS. O médio Danilo Pereira fez tratamento e trabalho de ginásio, segundo informou o FC Porto, ele que está a recuperar de uma mialgia no gémeo da perna direita.Recorde-se que o capitão portista falhou a partida de Barcelos, tendo acompanhado o desenrolar a partir da bancada do estádio do Gil Vicente. Já Mamadou Loum treinou-se de forma condicionada.O FC Porto volta aos treinos esta segunda-feira, às 17 horas, no Estádio do Dragão, com os primeiros quinze minutos a serem abertos aos órgãos de comunicação social. A conferência de imprensa de antevisão à receção ao Krasnodar, a contar para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões está agendada para as 18h30.O duelo com os russos arranca às 20 horas desta terça-feira, no Dragão.