Danilo Pereira na pele de reforço

O boletim clínico que o FC Porto publicou no seu site oficial, ao início da noite de segunda-feira, não sofreu qualquer atualização e continua a informar adeptos e comunicação social que Danilo Pereira se limitou a realizar treino condicionado e ginásio, quando o médio, na realidade, tomou parte no jogo-treino com a equipa B, o que é uma evolução notável no processo de recuperação à cirurgia que teve de realizar a uma rotura parcial do tendão de Aquiles do pé esquerdo.

O internacional português, que teve de falhar o Mundial devido à lesão pela qual teve de ser operado a 5 de abril, está dentro do plano de evolução que havia sido traçado. Isto apesar de algum entusiasmo natural que chegou a demonstrar, por exemplo, quando, no início de maio, disse a Casillas através das redes sociais que contava estar restabelecido em dois meses.

Posteriormente, no final de julho, já parecia que a Supertaça, em agosto, seria o palco ideal para o regresso. Afinal, e mesmo depois de ter entrado em campo no Olival, será improvável que Danilo Pereira volte a competir antes do período posterior à paragem das seleções, em meados de setembro, dado a sua diferença de ritmo em relação aos companheiros.

Ontem, pelo menos segundo foi informado pelo FC Porto, voltou a fazer tratamento e trabalho de ginásio. Diogo Costa (trabalho de ginásio), Mbemba (tratamento e trabalho de ginásio) e Soares (tratamento) estão parados. Marega treinou-se sozinho, à tarde.