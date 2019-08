Danilo Pereira: «O FC Porto, pela sua grandeza, tem de se assumir como favorito»

O duelo entre FC Porto e Krasnodar colocará frente a frente duas equipas em pontos de preparação diferentes, uma vez que, para os dragões, esta será a primeira partida oficial da nova época, ao contrário do que se verifica com os russos, que realizaram já quatro jornadas do campeonato.Seja como for, Danilo Pereira, capitão dos dragões, não acredita que esse fator possa ter influência no decorrer da pré-eliminatória, até porque, de acordo com o médio, todos os jogos de pré-temporada dos azuis e brancos foram encarados como se de jogos oficiais se tratassem."Apesar de não termos nenhum jogo oficial, os jogos que fizemos nesta pré-época foram exigentes, porque também, pela nossa mentalidade, vemos os jogos que temos como jogos para ganhar. Etamos preparados para este, apesar de ser o primeiro", começou por garantir Danilo, que não afastou o favoritismo do FC Porto, ainda que com um alerta sobre os russos."O FC Porto, pela sua grandeza e por estar sempre presejnte neste campeonato que é a Champions, tem que se assumir como favorito, mas penso que o Krasnodar é um adversário de respeito. Reforçou-se bem, tem um bom grupo, uma equipa que gosta de jogar bom futebol e, por isso, acho que, apesar de termos experiência, vai ser complicado. O Krasnodar tem jogadores que podem-se bater bem nesta competição", advertiu.Questionado sobre as expectativas para esta partida, Danilo assumiu que os dragões olham para este embate com enorme entusiasmo e com grande ambição, razões pela qual estarão, de acordo com o médio, preparados para começar em "grande"."As expectativas são grandes, é um jogo de Champions, é um jogo que nos traz expectativas porque temos de passar a eliminatória para poder chegar ao play-off e passar para a fase de grupos. Vai ser um jogo que vemos com ambição, frente a um adversário difícil, que ratica bom futebol. Conhecemos bem as individualidades, treinámos muito tempo para começar em grande forma este desafio e estamos preparados para isso", concluiu.