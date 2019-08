Danilo Pereira recuperou e foi a jogo

Apesar de todas as dúvidas que se geraram nos últimos dias em torno da disponibilidade física de Danilo Pereira, o internacional português acabou por recuperar da lesão que o afetava, foi convocado pelo técnico Sérgio Conceição e foi mesmo titular na partida frente ao Krasnodar.Danilo Pereira tinha causado surpresa quando falhou a partida da jornada inaugural da Liga NOS, diante do Gil Vicente, mas o FC Porto esclareceu, na altura, que a ausência se devia a uma mialgia no gémeo da perna direita.O cenário de dúvida adensou-se posteriormente, até porque Sérgio Conceição assumiu, na antevisão ao desafio de ontem, que existia uma "grande possibilidade de não estar presente" no importante desafio da Champions.Certo é que Danilo Pereira recuperou dessa mazela em tempo útil e foi chamado ao onze e ao cargo que lhe foi entregue esta temporada, o de capitão de equipa.O médio, de 27 anos, cumpriu na totalidade o encontro de ontem, não tendo mostrado quaisquer sinais de desconforto em relação à zona da perna afetada pelo referido problema. Pareceu estar, por isso, a cem por cento.