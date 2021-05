Danilo Pereira rende 16 milhões de euros ao FC Porto

A entrada direta do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões foi um motivo de satisfação para o FC Porto, já que lhe permitiu encaixar 16 milhões de euros. Era esse o valor que tinha ficado estipulado aquando do empréstimo do jogador no início da época, ao abrigo de uma opção de compra obrigatória, caso o clube parisiense ficasse nos dois primeiros lugares do campeonato francês.





Esse objetivo foi cumprido esta noite, depois de uma vitória em Brest. Não permitiu ao PSG revalidar o título de campeão, que foi entregue ao Lille, mas chegou para ficar no segundo lugar e assim permitir ao FC Porto fazer mais um encaixe considerável.