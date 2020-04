Danilo Pereira: «Temos condições para manter o primeiro lugar»

O campeonato está parado, mas isso não retira um pingo de ambição a Danilo Pereira para o que falta jogar na prova. O capitão do FC Porto não sabe quando ou se será possível reatar as competições, mas garante que, caso isso aconteça, os dragões têm condições para manter a posição em que estavam quando tudo foi interrompido.





"É complicado parar agora, estávamos numa boa fase. A equipa estava bem, estava confiante, as coisas estavam a sair bem. É complicado num período bom ter de parar assim por uma situação destas. Parar tinha mesmo de ser, mas é sempre complicado. Agora vamos esperar para ver quando ou se vai ser possível regressar. Com a preparação que estamos a ter vamos ser capazes de segurar o primeiro lugar", assegurou o médio.Uma certeza firmada também no que foi a temporada dos azuis e brancos, que, segundo o capitão, foram capazes de superar vários momentos difíceis e, mesmo assim, alcançar o primeiro posto da classificação."Estar em primeiro não foi fácil, depois de muitas adversidades, depois de muita crítica. Mas acho que dentro do clube, dentro do plantel, houve sempre alguém primeiro do que todos que acreditou mais do que nós até, que foi o míster. Transmitiu essa energia positiva que tínhamos de ter e temos que é fulcral para atingir os objectivos. Conseguimos dar a volta, estamos em primeiro e isso é de grande valor. Perdemos jogadores de grande peso no final da época passada e não é fácil uma equipa que perde tantos jogadores assim ter uma equipa competitiva para fazer uma época que é muito exigente, como toda a gente sabe", acrescentou, reiterando, ainda assim, que a equipa está pronta para o que vem aí."Lutamos sempre por todos os objectivos. Não conseguimos a Taça da Liga, mas estamos em duas frentes que queremos ganhar. Temos uma equipa muito competitiva, jogadores que chegaram que têm qualidade, mas que tiveram que passar por uma fase de adaptação. Não é um clube fácil, pela exigência, e eles tinham de se adaptar. Cada vez mais estão adaptados ao que é jogar no FC Porto e felizmente conseguimos dar a volta a esse perido mau que vivíamos. Estávamos em primeiro e assim vamos manter até ao final. Quando tudo isto passar vamos conseguir", concluiu.