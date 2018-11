Danilo Pereira voltou a 'casa' como capitão

Foram as duas grandes épocas que fez no Marítimo que permitiram a Danilo Pereira transferir-se para o FC Porto, pelo que o regresso ao Caldeirão dos Barreiros é sempre um momento especial para o internacional português. Ontem foi ainda mais, uma vez que pisou um relvado que bem conhece como capitão dos dragões, a segunda vez consecutiva para o campeonato.Antes do jogo posou para fotografia com o seu homólogo do Marítimo, Danny, e quando o adversário viu o cartão vermelho, por agressão a Otávio, fez questão de o cumprimentar quando abandonava o relvado. Um gesto apreciado pelos adeptos do emblema insular, que sempre nutriram um grande carinho pelo médio, de 27 anos, que vestiu as suas cores por 70 vezes.Desde que recuperou da lesão que o afastou da competição durante largos meses, Danilo voltou a ser uma peça preponderante na equipa do FC Porto, tendo feito quase todos os jogos no campeonato. A exceção foi na receção ao Tondela e nessa altura Sérgio Conceição apressou-se a explicar que não quis sobrecarregá-lo, depois da longa ausência.