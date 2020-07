Danilo pisca o olho ao Arsenal: «Penso que encaixaria bem»

Danilo Pereira piscou esta terça-feira o olho a uma possível mudança para a Premier League, um campeonato que assume ter o sonho de disputar desde criança. Ora, caso se mude para Inglaterra, o médio do FC Porto parece ter um destino preferido: o Arsenal.





"Gosto de estar aqui no Porto, de estar no meu país, mas quero chegar a um campeonato melhor, como a Premier League. Sempre sonhei jogar nessa liga, pois creio que é a melhor do Mundo", começou por dizer o internacional, de 28 anos, numa conversa com a plataforma de vídeos Perform.Em seguida, o capitão do FC Porto abordou diretamente o Arsenal e assumiu que encaixaria bem no estilo dos gunners: "O Arsenal joga um futebol muito bom, por isso creio que poderia encaixar bem nessa equipa. Pelo estilo, acho que poderei encaixar. A forma como jogam, como pensam com bola, a equipa tem de estar sempre junta. Creio que é uma boa forma de jogar", acrescentou.A finalizar, Danilo abordou a chegada de Bruno Fernandes à Premier League e deixou claro que não está surpreendido pela forma como o ex-Sporting se adaptou. "Não é uma surpresa o impacto que teve. Com ele, o Pogba e outros jogadores, podem voltar e ter o sucesso que tiveram noutros anos".