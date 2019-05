Danilo recorda lesão: «Atravessei o momento mais difícil da minha carreira»

Danilo concedeu uma longa entrevista à Revista Dragões, na qual fez um balanço da temporada, da carreira de azul e branco ao peito e de alguns dos momentos que mais marcaram este percurso pelo FC Porto, quer pela positiva, quer pela negativa.Ora, um dos episódios que mais ficou na memória do médio pautou-se, precisamente, por ser menos feliz e diz respeito à grave lesão contraída no final da temporada passada, que obrigou a um recobro de longos meses, uma fase que o próprio apontou como a "mais difícil da carreira" e que apenas foi possível de ultrapassar com muito apoio."Não esperava um momento assim no meu regresso, com tamanha ovação, com tanto respeitos que o público e os meus colegas demonstraram por mim. Atravessei o momento mais difícil da minha carreira como jogador de futebol e esse apoio deu-me muita força", começou por dizer, confessando que sentiu receio de não conseguir voltar à forma em que estava, algo que, ainda assim, acredita ainda não ter alcançado em plenitude."Era uma lesão muito complicada e não sabia se ia voltar da mesma forma. Eu achava que sim, mas quando são lesões tão grandes como aquela, nunca se sabe. É preciso ter uma mentalidade muito forte, confiar nas capacidades e ter uma força interior inabalável. Sinto-me bem, mas gostaria ainda de melhorar alguns aspetos, de estar ao nível a que estava quando me lesionei, porque acho que estava na minha melhor forma. Acho que ainda não consegui atingir isso, mas estou feliz por estar de volta", assumiu.