Danilo: «Temos uma final para vencer. Estatísticas e confrontos são história»

Danilo analisou, esta sexta-feira, o clássico de amanhã, entre FC Porto e Benfica, a contar para a final da Taça de Portugal, naquele que será o encontro que marcará o cessar das competições profissionais de futebol em Portugal.





Na antevisão ao encontro deste sábado, o médio-defensivo dos dragões não escondeu a motivação dos jogadores em defrontar o rival na luta por mais um título, admitindo que a vantagem no confronto direto das águias em nada interessa à equipa orientada por Sérgio Conceição."Semana de trabalho é sequência das outras semanas, a equipa está confiante e com o espírito necessário para defrontar um adversário que não é facil. Temos estado bem e isso é muito importante para defrontar esta final", começou por dizer o internacional português.

"Já uma final da Taça é motivação extra para nós. Desde que o mister chegou que estamos a lutar por várias frentes, agora aquilo que são as estatísticas e os confrontos são história, temos de disputar a final para vencer, o resta não nos interessa."

Que importância tem a Taça, uma vez que o campeonato já foi conquistado?

"A importância é grande, é obvio. Depois do campeonato esta é a Taça mais importante em Portugal, daí chamar-se prova rainha. Desde o início do ano que não a descartamos, não seria agora. Já tivemos várias finais e não conseguimos ganhar e é com muita motivação que vamos para este jogo para ganhar."

Falta a Taça de Portugal na carreira

"Sim, iria haver sempre essa ambição porque nós como jogadores somos ambiciosos por natureza, queremos sempre ganhar o maior número de títulos possíveis. Este é só mais um."

Número de vitórias nos clássicos frente ao Benfica esta temporada

"Não, o facto de termos ganho os dois jogos é sempre motivante, mas uma final é sempre um jogo diferente, em que o nível de motivação será sempre alto. Não acho que por termos ganho os dois confrontos que vamos estar numa melhor forma. Mas se estivermos ao nível da estratégia, tático e técnico, aí sim, teremos mais chances de ganhar."

Aparecimento forte do FC Porto no regresso

"Foi muito do espírito que tivemos. Nunca deixamos de trabalhar, mesmo durante a pausa. Sabíamos que depois da pandemia tínhamos de estar fortes e foi nesse intuito que trabalhámos sempre e conseguimos ganhar o campeonato."

Já se olha para a próxima temporada?

"Não faria sentido olhar para a próxima época. Esta, ainda que longa, tem troféus em disputa. Não fazia sentido pensar no futuro longínquo", finalizou.