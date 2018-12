Danilo vê duro obstáculo no Portimonense

Os portistas têm a possibilidade de somar o 11º triunfo consecutivo e assim concretizar a melhor sequência de Sérgio Conceição no comando da equipa, mas Danilo Pereira avisa que o Portimonense vai criar muitas dificuldades na deslocação ao Dragão. Desde logo por ter uma equipa técnica liderada por António Folha, que conhece bem os cantos à casa."Foco máximo no jogo com o Portimonense. Temos de mudar o chip. O jogo frente ao Boavista foi uma boa vitória, mas já passou. Temos de pensar agora no Portimonense, um adversário difícil, que tem bons elementos no plantel e uma equipa técnica que conhece bem esta casa. Mas isso não afeta o nosso objetivo, que passa por ganhar o jogo. Temos de estar bem preparados", revelou o médio de 27 anos, durante a apresentação do livro ‘O Sonho Azul’, que decorreu ontem no Auditório Fernando Sardoeira Pinto, no Museu FC Porto, e que contou com a presença de Pinto da Costa e do escritor Narciso Moreira.