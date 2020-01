Danilo viu jogo com o Varzim da bancada

Desta vez tocou ao capitão participar nos exercícios de aquecimento e, depois, ficar de fora da ficha de jogo. A inclusão de um jogador extra na ativação muscular pré-jogo é habitual desde a chegada de Sérgio Conceição ao FC Porto.

O internacional português foi um dos 20 jogadores que estiveram no relvado do Dragão antes do apito inicial, uma vez que, além dos 18 da ficha de jogo e do próprio Danilo Pereira, também Mbaye participou no aquecimento dos guarda-redes. Ambos assistiram ao encontro na bancada.

Noutro âmbito, o jogo motivou a observação ao vivo de alguns emblemas europeus, desde logo, de Portugal, o Famalicão. Do estrangeiro marcaram presença espiões do Man. United, Blackburn Rovers e Crystal Palace (Inglaterra); E. Frankfurt (Alemanha); Estrasburgo (França) e Heerenveen (Holanda).